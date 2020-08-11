В Украине пытались взорвать судью

Под Ивано-Франковском неизвестные пытались подорвать местного судью, установив растяжку с гранатой у его дома. Сдетонировать боеприпас должен был в тот момент, когда судья выезжал из своего гаража, - сообщает местная пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что попытка убийства произошла в селе Подпечеры. Ф-1 должна была сработать при открытии гаражных роллет, однако по счастливой случайности граната не сработала. На место тут же прибыли правоохранители, которые осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. В результате полицейские открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и посягательство на жизнь судьи. Назначены экспертизы.





Напомним, в Энергодаре Запорожской области произошло жуткое самоубийство: под стенами православного храма нашли останки 57-летнего мужчины. По информации правоохранителей, он подорвал себя гранатой.



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