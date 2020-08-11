В Украине пытались передать гостайну в конфетах

Фото: gp.gov.ua

В Украине на передаче секретной информации в конфетах разоблачили сотрудника СБУ и бывшего военнослужащего. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Так, офицер Службы безопасности Украины, по указанию так называемых "кураторов", собирал информацию, составляющую государственную тайну. Данные передавал иностранным спецслужбам через "курьера" - военного пенсионера. Кроме того, представитель СБУ оказывал другой стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Однако обоих злоумышленников задержали с поличным: когда сотрудник СБУ передал сведения сообщнику, которые тот собирался вывезти за границу. Тайником для носителя с секретной информацией были конфеты.

Сотруднику СБУ и "курьеру" сообщено о подозрении в государственной измене (ст. 111 УКУ). Оба подозреваемых взяты под стражу сроком на 60 суток. Фигурантам грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.



Как сообщалось, следователи ГБР задержали сотрудника СБУ, которого подозревают в сутенерстве.

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