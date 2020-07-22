Следователи ГБР задержали работника СБУ, которого подозревают в сутенерстве

В среду, 22 июля, следователи Государственного бюро расследований разоблачили и прекратили незаконную деятельность одного из представителей Центрального аппарата Службы безопасности Украины. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По данным источника, работник СБУ якобы систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, которые оказывают интимные услуги. Взамен сбу-шник "крышевал" их деятельность. Кроме того, подозреваемый, по версии ГБР, предоставлял девушкам рекламу их услуг в Сети, за что также получал дополнительные деньги.

На данный момент решается вопрос о сообщении в подозрении сбу-шнику. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и сутенерство. Если его вина будет доказана, то работнику СБУ грозит от четырех до семи лет заключения.

Как раннее сообщали "Комментарии", СБУ открыла четыре уголовных производства против Максима Плохого. Луцкому захватчику инкриминируют захват заложников, незаконное владение огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывоопасными веществами, покушение на жизнь представителя правоохранительных органов и террористический акт.

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