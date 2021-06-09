По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во вторник 8 июня, в украинских Карпатах произошло землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера, пишет издание OBOZREVATEL.



В Украине произошло второе за неделю землетрясение - фото из открытых источников

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. К счастью, землетрясение прошло не оставив негативных последствий. Местные жители не обращались за помощью в ГСЧС.

К слову, первое землетрясение, магнитудой 2, было зафиксировано 4 июня в селе Манява Ивано-Франковской области.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Риме из-за сильного шторма затопило улицы и дома. Спасателям пришлось эвакуировать детей и воспитателей из детских садов и освобождать с водных ловушек пострадавших. Накануне местных жителей предупреждали о сильном дожде с градом, но шторм оказался сильнее. Всего за несколько минут выпало 80 миллиметров воды — улицы и дома в столице были затоплены. Больше всего пострадала северная часть Рима. В службу спасения поступило тысячи звонков. Спасатели освобождали людей из водных ловушек. Были затоплены детские сады. Родители рассказывают, что вода заполняла помещение очень быстро — за считанные минуты она была уже на уровне пояса. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать детей и учителей. Всех доставили в соседний отель.

Также в материале нашего издания можно прочитать о пожаре в Индии, в результате которого едва не сгорел химзавод в городе Пуна, занимающийся производством дезинфицирующих средств. Вследствие чрезвычайной ситуации погибло не менее 18 рабочих.

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