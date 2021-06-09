logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Украине произошло второе за неделю землетрясение
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине произошло второе за неделю землетрясение

Землетрясение было без негативных последствий

9 июня 2021, 09:48
Автор:

Елизавета Черных

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во вторник 8 июня, в украинских Карпатах произошло землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера, пишет издание OBOZREVATEL.

В Украине произошло второе за неделю землетрясение

В Украине произошло второе за неделю землетрясение - фото из открытых источников

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. К счастью, землетрясение прошло не оставив негативных последствий. Местные жители не обращались за помощью в ГСЧС. 

К слову, первое землетрясение, магнитудой 2, было зафиксировано 4 июня в селе Манява Ивано-Франковской области. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Риме из-за сильного шторма затопило улицы и дома. Спасателям пришлось эвакуировать детей и воспитателей из детских садов и освобождать с водных ловушек пострадавших.  Накануне местных жителей предупреждали о сильном дожде с градом, но шторм оказался сильнее. Всего за несколько минут выпало 80 миллиметров воды — улицы и дома в столице были затоплены. Больше всего пострадала северная часть Рима. В службу спасения поступило тысячи звонков. Спасатели освобождали людей из водных ловушек. Были затоплены детские сады. Родители рассказывают, что вода заполняла помещение очень быстро — за считанные минуты она была уже на уровне пояса. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать детей и учителей. Всех доставили в соседний отель.

Также в материале нашего издания можно прочитать о пожаре в Индии, в результате которого едва не сгорел химзавод в городе Пуна,  занимающийся производством дезинфицирующих средств. Вследствие чрезвычайной ситуации погибло не менее 18 рабочих.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/society/v-ukraine-proizoshlo-vtoroe-za-nedelyu-zemletryasenie.htm?_ga=2.109184258.626319015.1623042600-1845868459.1618985042&_gl=1*ezo9po*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzIyMDIyMi45OS4xLjE2MjMyMjAyNDkuMA..
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ