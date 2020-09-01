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Главная Новости Общество происшествия В Украине произошел теракт с поездом из Беларуси
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В Украине произошел теракт с поездом из Беларуси

Теракт произошел как раз в тот момент, когда по перегону "Сокорики-Бехи" мчали 64 вагона с дизтопливом и бензином из Беларуси

сегодня, 10:49
Автор:

Елена Волкова

В Житомирской области на железной дороге прогремел взрыв. Как сообщили в СБУ, теракт произошел как раз в тот момент, когда по перегону "Сокорики-Бехи" мчали 64 вагона с дизтопливом и бензином из Беларуси.

Правоохранители уточняют: террористический акт случился в Коростенском районе. К счастью, ни поезд с нефтепродуктами, ни машинисты повреждения не получили. Однако в результате взрыва деформировались железнодорожные пути. Сейчас на месте проводят следственные действия и ищут тех, кто устроил теракт. 

В Украине произошел теракт с поездом из Беларуси

Напомним, на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв. Жители соседних домов услышали грохот и увидели сильную вспышку в районе электроподстанции. Незадолго до этого у них исчезло электричество. Уже через пять минут люди услышали грохот и заметили яркую вспышку на электроподстанции, которая расположена на территории самого завода. Пожарные не исключают, что после такого мощного взрыва могут быть жертвы.



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