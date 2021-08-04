В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности: где именно

BTC/USD
38112.44
ETH/USD
2502.44
LTC/USD
137.63
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
32.10
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Сегодня, 4 августа, и завтра, 5 августа, в восточных областях нашей страны, а также в Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Пожар в лесу (фото из открытых источников)
Жара, которую прогнозирует на большей территории нашей страны Укргидрометцентр, не только мучает граждан, а и вероятность возникновения пожаров становится экстремальной. Особенно за городом, в лесах и лесопосадках, куда часто едут отдыхающие. Поэтому работники ГСЧС Украины предупреждают граждан и просят их соблюдать в эти дни все рекомендации. Также они предостерегают сельских жителей не жечь стерню в жаркие дни, чтобы не наделать себе беды.
По их словам, "такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но и создаст предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины".
Поэтому в последующие жаркие дни Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан быть бдительными, не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что жара достигнет критических отметок.
В ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах 30 градусов. Однако, начиная со следующей недели, в некоторых областях Украины отметка термометра может достичь критических 38 градусов. В августе жители восточной части страны на термометре могут увидеть отметки в +35...+38 градусов и практически безоблачность. В отдельных центральных регионах температура воздуха также будет достигать 35 градусов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости