В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности: где именно

Сегодня, 4 августа, и завтра, 5 августа, в восточных областях нашей страны, а также в Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар в лесу (фото из открытых источников)

Жара, которую прогнозирует на большей территории нашей страны Укргидрометцентр, не только мучает граждан, а и вероятность возникновения пожаров становится экстремальной. Особенно за городом, в лесах и лесопосадках, куда часто едут отдыхающие. Поэтому работники ГСЧС Украины предупреждают граждан и просят их соблюдать в эти дни все рекомендации. Также они предостерегают сельских жителей не жечь стерню в жаркие дни, чтобы не наделать себе беды.

По их словам, "такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но и создаст предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины".

Поэтому в последующие жаркие дни Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан быть бдительными, не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что жара достигнет критических отметок.

В ближайшее время в стране сохранится стабильно жаркая погода с температурой в пределах 30 градусов. Однако, начиная со следующей недели, в некоторых областях Украины отметка термометра может достичь критических 38 градусов. В августе жители восточной части страны на термометре могут увидеть отметки в +35...+38 градусов и практически безоблачность. В отдельных центральных регионах температура воздуха также будет достигать 35 градусов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!