В Украине объявили штормовое предупреждение

В субботу, 27 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ветер - фото из открытых источников

В Украине из-за мощного ветра до завтрашнего дня объявлен первый уровень опасности.

Так, в субботу ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составит 25-30 м/с.

Первый уровень опасности (желтый) — это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

если вы оказались на улице, то старайтесь держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

следует избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Синоптики акцентируют, что в ближайшие дни по Украине будет преобладать сухая погода. Только в западных областях местами дожди со снегом. Ночью ожидается до -7 градусов, а днем до +11.

На западе страны днем ожидается до +10 градусов, а ночью до -4. Дожди прогнозируют в Закарпатской, Львовской и Волынской областях, а в Карпатах — с мокрым снегом.

Напомним, что ранее "Комментарии" информировали о том, что в Украину идут холодные дожди и как из-за этого изменится погода. В последний день рабочей недели, 26 ноября, в нашей стране в дневное время воздух прогреется до +8 градусов. В западных областях будут идти холодные дожди.