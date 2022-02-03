В Украине объявили о 3 уровне опасности: о чем предупреждают

В Украине синоптики объявили о штормовом предупреждении. По словам экспертов, в четверг, 3-4 февраля, в Карпатах будет высока угроза схождения лавины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Снежный шторм - фото из открытых источников

В частности, сообщается, что в ближайшие дни в районе Закарпатской области будет наблюдаться снеголавинная опасность. Поэтому ГСЧС сообщает о 3 уровне опасности.

В юго-восточных и восточных областях Украины пойдет мокрый снег с дождем. В северной и западной частях будет небольшой снег. В остальных регионах государства осадки не будут наблюдаться.

Также синоптики предваряют гололедицу и ветер 7-12 м/с, хотя кое-где составит и до 20м/с.

Как сообщали ранее "Комментарии", в четверг снеговую погоду следует ожидать в северных и западных областях Украины. 4 февраля некоторые области накроют снегопады, а в некоторых пройдет мокрый снег с дождем. Также ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура в этот день будет колебаться от -3 до 2 градусов. Мокрый снег с дождем пройдет в южных и восточных областях.

Днем столбики термометров в этих частях страны поднимутся до 6 градусов. Без осадков пройдет день в центральных областях, а также в Одесской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. В столице 4 февраля ожидается снеговая погода. Ночью 4-5 февраля температура может упасть до -13 градусов. Затем придет потепление и температура воздуха будет держаться ближе к 0.

Также Наталья Диденко подчеркнула, что на дорогах завтра ожидается гололедица. Поэтому водителям следует быть осторожнее.

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