В Украине обнаружена фальсифицированная курятина

24 ноября появилась информация, что в запорожские торговые сети поставляют "Гавриловских цыплят" производителя "Агромарс", который закрылся и обанкротился еще в начале года, пишет УНН .

Не свежую курятину поставляют в магазины (фото из открытых источников)

По имеющимся в распоряжении редакции СМИ документам, от имени "Агромарса" бройлеры поставляются ООО "Меритон", зарегистрированном в Мариуполе.

О том, что производство "Гавриловских цыплят" уже давно стоит в комментарии журналистам подтвердила бывшая сотрудница компании.

"Вы знаете, я работала раньше менеджером на Бориспольском заводе, сейчас завод не работает, все закрыли, а нас всех уволили. Насколько знаю, курица не поставляется", — прокомментировала Ольга Лазарева.

В реестре судебных решений говорится, что "Агромарс" находится в процедуре банкротства.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на торговую марку "Гавриловские цыплята". Поэтому, чем кормят жителей Запорожья в подобных магазинах — достоверно неизвестно.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине подорожала курятина . На сегодняшний день курица является самым дешевым мясом в стране. Это уже при условии, что за месяц курятина стала дороже на 3%. За год цена стала выше на 29%. Источник передает, что вскоре цены на курицу в Украине снова вырастут. Это случится после повышения властями налогов для производителей. Сейчас килограмм куриного мяса обойдется покупателю в среднем 59 гривен. По данным Минагро, самое дешевое куриное мясо в стране продают в Хмельницкой области. Один килограмм обойдется в 48 гривен. А самая дорогая на сегодняшний день курятина продается в Киевской области.

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