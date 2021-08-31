В Украине обесточены сотни населенных пунктов - где стихия наделала беды

Ухудшение погоды не лучшим образом сказалась на электросетях Украины. Так, перебои с электричеством отмечают в трех областях страны. Такую информацию обнародовали на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). Пострадали жители Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.

Обесточены сотни населенных пунктов, фото с открытых источников

Так, согласно текущим данным на утро вторника, 31 августа, в Украине обесточены 229 населенных пунктов.

"В результате резкого осложнения погодных условий — дожди, грозы, порывы ветра — из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов в 3 областях (Киевская — 130, Черниговская — 92 и Кировоградская -7)", — сказано в сообщении пресс-службы ДСНС.

Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают ремонтные бригады облэнерго.

Спасатели также сообщают, что чрезвычайники в течение суток более полутора тысячи раз выезжали на спасение — для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидацииих последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий. В результате принятых мер спасено 4 человека, 54 здания и 2 единицы автотракторной техники.

"Уважаемые владельцы транспортных средств, Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах", — обратились к водителям в ГСЧС.

Как сообщал портал "Комментарии", Украинцы мало платят за электроэнергию и тариф на электричество занижен . Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко. В Минэнерго считают, что нынешняя стоимость киловатта для населения — 90 копеек, в случае использования до 100 кВт крайне низкая.











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