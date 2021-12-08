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В Украине насчитали почти 4,5 тысячи игрушек, которые могут быть опасными для детей

Такое количество детских товаров обнаружили за девять месяцев

8 декабря 2021, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране за 9 месяцев этого года изъято из торговли почти 5 тысяч игрушек для самых маленьких. Их использовать малышам небезопасно. Об этом сообщает пресс-служба государственного ведомства, которое отслеживает безопасность пищевых продуктов и осуществляет защиту потребителей.

В Украине насчитали почти 4,5 тысячи игрушек, которые могут быть опасными для детей

В Украине есть опасные игрушки (фото из открытых источников)

Специалисты службы провели 452 проверки. По их результатам они определили, что это обнародованное количество игрушек для малышей не отвечает нормам законодательства. Поэтому для "коррекции" отправлено 1,5 тысячи наименований этого товара для самых маленьких, их или изъяли с продаж или начали производить до востребованных требований.

По словам главы Госпотребслужбы Владислава Магалецька, в канун праздника Николая и новогодних дат, возникает увеличенный спрос на эти игрушки для самых маленьких. Поэтому сейчас нужно контролировать вопросы их качества. Ради этого мы наладили сотрудничество с представителями профильной ассоциации — Общественного союза "Украинская ассоциация индустрии игрушек", которая информирует покупателей о том, какими должны быть качественные игрушки и помогают выявить некачественные товары.

В ведомстве по вопросам качества еще отметили, что в прошлом году их специалисты провели 535 проверок товаров для самых маленьких украинцев. В то же время, нарушения качества выявили в 1,4 тысячи наименований детских изделий.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что в Украине продают смертельно опасные игрушки для детей. Некоторые игрушки в Украине китайского производства не соответствуют стандартам качества и могут повредить малышам. Дети могут отравиться или получить травму. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Полтавской области.


 


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Источник: https://dpss.gov.ua/news/derzhprodspozhivsluzhba-viyavila-ponad-45-tisyach-dityachih-igrashok-shcho-ne-vidpovidali-zakonodavstvu
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