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В Украине наблюдается угрожающая тенденция: кто в зоне риска

Почему обязательно нужно сообщать о фактах домашнего насилия

сегодня, 14:36
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Кречмаровская Наталия

В Украине в 2024 году фиксируется увеличение количества случаев домашнего насилия. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 80%. Об этом рассказала начальница отдела противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Ирина Шурхно в эфире телемарафона, информирует портал "Комментарии".

В Украине наблюдается угрожающая тенденция: кто в зоне риска

Иллюстративное фото

Она отметила, что на сегодняшний день зарегистрировано 8185 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, пострадали более 5000 человек, среди которых большинство — женщины и дети.

Ирина Шурхно подчеркнула, что в условиях войны проблема домашнего насилия может обостряться. Однако, по ее мнению, увеличение количества обращений свидетельствует о повышении доверия людей к правоохранительным органам.

Представительница Офиса Генпрокурора подчеркнула, что часто те, кто страдает от домашнего насилия, самостоятельно нивелируют серьезность ситуации. “Многие пострадавшие продолжают жить с обидчиком и не обращаются за помощью, поскольку считают насилие личной проблемой. Однако сокрытие таких случаев может привести к более серьезным последствиям", — подчеркнула она.

Также отметила, что Генеральный прокурор определил противодействие домашнему насилию как одно из приоритетных направлений в работе правоохранительных органов.

"Наша основная цель — защита пострадавших, обеспечение ответственности для обидчика и предотвращение повторной травматизации во время уголовных производств", — отметила прокурор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине увеличилось количество случаев применения оружия в тыловых населенных пунктах. Подробнее читайте по ссылке.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/26495
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