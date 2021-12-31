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В Украине мужчина уколол себе 15 доз вакцины от COVID-19: что известно

Алексей принял 15 доз вакцин и хотел сделать еще больше

сегодня, 00:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Гражданин Украины скоро станет рекордсменом в мире, потому что получил все существующие вакцины от ковида. Алексею сделали 15 доз вакцин и  он хотел получить еще несколько. В его карточку вписаны все существующие вакцины от коронавируса, которые сейчас находятся в нашей стране. Об этом сообщает программа "Деньги".

В Украине мужчина уколол себе 15 доз вакцины от COVID-19: что известно

Украинец принял 15 доз вакцины от коронавируса (фото из открытых источников)

Как он рассказал журналистам, семейный врач дал обещание направить его на бесплатное пребывание в одном из медицинских учреждений Харьковщины. А когда он получит 20 доз вакцины, то получит путевку в дом отдыха.

Вместе с тем, врач решила провести над ним эксперимент. Но когда на контакт с ней вышли журналисты, объяснила, что такого пациента не знает. Но данные о нем есть на портале Helsi.

Парень объясняет эти махинации желанием врача иметь высокие рейтинги в системе медицинского онлайн-сервиса. Он хотел принять 25 доз прививок. Однако вакцинировать его отказались медики города Мукачево на Закарпатье.

Остальные медики объясняют действия этого парня существующими психическими проблемами. Вместе с тем, этот случай дает показания не про идеальную систему прививок.

Вместе с тем, украинская сенсация – не редкость. Гражданин Колумбии принял 7 доз коронавирусных прививок от нескольких производителей. На это он пошел ради хайпа. Глава медицинского ведомства страны сказал, что его земляк страдает от существующих психических проблем.

Также гражданин Новой Зеландии одновременно получил 10 процедур вакцины за один день. Этот случай расследуется.

Напомним, в "Комментариях" сообщается, что . "Омикрон" спровоцировали новую волну коронавируса в Украине .


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NN_PKjAImt0&feature=youtu.be
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