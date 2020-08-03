В туристическом Египте автобус с людьми слетел в канал: есть жертвы

В Египте возле одной из главных туристических достопримечательностей произошел несчастный случай. По информации местного портала Al Youm As Sabi, в районе Эль-Марьют, неподалеку от пирамид Гизы, микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал.

По информации местных правоохранителей, вероятно, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся и слетел в канал. Погибло восемь человек, еще семерым чудом удалось выжить - их вытащили из воды спасатели. Местные СМИ не сообщают, был ли автобус туристическим или перевозил местных жителей. Сейчас по данному факту в Египте проходит расследование.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Египте пять девушек-блогеров получили по два года тюрьмы за публикацию видеороликов в TikTok и Instagram, которые "пропагандируют аморальность".

Также мы писали, что Египет возобновил международные авиарейсы и вновь открыл основные туристические достопримечательности, включая Великие Пирамиды Гизы, после более чем трехмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!