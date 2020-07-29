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Главная Новости Общество происшествия В Египте пятерых девушек-блогеров приговорили к тюрьме за видео в TikTok и Instagram
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В Египте пятерых девушек-блогеров приговорили к тюрьме за видео в TikTok и Instagram

Публикации египтянок в соцсетях сочли "пропагандирующими аморальность"

сегодня, 01:25
Автор:

Елена Волкова
В Египте пятерых девушек-блогеров приговорили к тюрьме за видео в TikTok и Instagram

В Египте пять девушек-блогеров получили по два года тюрьмы за публикацию видеороликов в соцсетях, которые "пропагандируют аморальность". Также их признали виновными в торговле людьми. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает “Лига Новости”. 

Каждая из осужденных должна заплатить штраф в размере около $19 000. Так, 20-летнюю студентку из Каира Ханин Хоссам признали виновной в том, что она "поощряла девушек знакомиться с мужчинами через видеоприложения" и получала за это деньги. Другую девушку осудили за публикацию "непристойных видео и фотографий" в TikTok и Instagram. Еще трех девушек признали виновными в том, что они помогали первым двум. Защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, Египет 1 июля возобновил международные авиарейсы и вновь открыл основные туристические достопримечательности, включая Великие Пирамиды Гизы, после более чем трехмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса. 


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