В Турции зафиксировали новое землетрясение

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Диденко Светлана
Турция опять страдает от сейсмологической активности.
Фото с открытых источников
Сегодня, 27 ноября, на востоке страны прокатилось землетрясение магнитудой 4,7. Сообщается, что жертв и масштабных повреждений нет.
В турецком Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщили, что землетрясение произошло в 11:27 дня в провинции Малатья с эпицентром в городе Путурж. Несмотря на происшествие, служба не зафиксировала человеческих жертв, толчки ощущались еще в нескольких соседних провинциях.
Сейсмологическая карта Турции за последние сутки
Губернатор Малатии Айдын Барус заявил, что в его ведомство не поступали никакие "негативные сообщения" о возможные убытки или серьезные травмы.
Турция находится на пересечении основных линий разломов, а потому землетрясения в стране частое явление.
Напомним, в этом году страну потрясло два сильных толчка. К этому через сильные толчки пострадала соседняя к Малатии провинция Элязыг. В результате внезапного сотрясения земной коры погиб 41 человек. Ранее в октябре "Комментарии" сообщали сильное землетрясение магнитудой 6,6 в городе Измире. Тогда погибли более 110 человек. В тот же день землетрясение вызвало мощное цунами, которое затопило город и прилегающие к нему территории на 1 м.
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