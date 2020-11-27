В Турции зафиксировали новое землетрясение

Турция опять страдает от сейсмологической активности.

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Сегодня, 27 ноября, на востоке страны прокатилось землетрясение магнитудой 4,7. Сообщается, что жертв и масштабных повреждений нет.



В турецком Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщили, что землетрясение произошло в 11:27 дня в провинции Малатья с эпицентром в городе Путурж. Несмотря на происшествие, служба не зафиксировала человеческих жертв, толчки ощущались еще в нескольких соседних провинциях.





Сейсмологическая карта Турции за последние сутки



Губернатор Малатии Айдын Барус заявил, что в его ведомство не поступали никакие "негативные сообщения" о возможные убытки или серьезные травмы.

Турция находится на пересечении основных линий разломов, а потому землетрясения в стране частое явление.

Напомним, в этом году страну потрясло два сильных толчка. К этому через сильные толчки пострадала соседняя к Малатии провинция Элязыг. В результате внезапного сотрясения земной коры погиб 41 человек. Ранее в октябре "Комментарии" сообщали сильное землетрясение магнитудой 6,6 в городе Измире. Тогда погибли более 110 человек. В тот же день землетрясение вызвало мощное цунами, которое затопило город и прилегающие к нему территории на 1 м.

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