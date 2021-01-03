В Турции нашли мертвую украинку

В Турции в городе Мугла в районе Бодрума нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Об этом сообщает турецкое издание Egeyön.

По данным СМИ, тело женщины нашли в ее доме. Она была в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове.

Сообщается, что мать украинки несколько дней не могла с ней связаться и забила тревогу. Предварительно, в последний раз с Новицкой общались 30 декабря. Мать позвонила соседям, а те — в полицию.

Когда дверь открыл слесарь, то женщина была на стуле со скованными за спиной руками в наручниках и пакетом на голове.

Сейчас тело украинки отправили в Институт судебной медицины на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщали "Комментарии", синоптик рассказал, когда в Украине ждать снега.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!