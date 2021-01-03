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В Турции нашли мертвую украинку

25-летнюю Кристину Новицкую нашли дома

сегодня, 17:20
Автор:

Владимир Лавский

В Турции в городе Мугла в районе Бодрума нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Об этом сообщает турецкое издание Egeyön.

В Турции нашли мертвую украинку

По данным СМИ, тело женщины нашли в ее доме. Она была в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове.

Сообщается, что мать украинки несколько дней не могла с ней связаться и забила тревогу. Предварительно, в последний раз с Новицкой общались 30 декабря. Мать позвонила соседям, а те — в полицию.

Когда дверь открыл слесарь, то женщина была на стуле со скованными за спиной руками в наручниках и пакетом на голове.

Сейчас тело украинки отправили в Институт судебной медицины на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Как ранее сообщали "Комментарии", синоптик рассказал, когда в Украине ждать снега. 


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Источник: https://www.egeyonhaber.com/genc-kadin-feci-sekilde-olduruldu-cansiz-bedeni-elleri-kelepceli-basinda-poset-ile-bulundu/
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