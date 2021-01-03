В Турции нашли мертвую украинку

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Владимир Лавский
В Турции в городе Мугла в районе Бодрума нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Об этом сообщает турецкое издание Egeyön.
По данным СМИ, тело женщины нашли в ее доме. Она была в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове.
Сообщается, что мать украинки несколько дней не могла с ней связаться и забила тревогу. Предварительно, в последний раз с Новицкой общались 30 декабря. Мать позвонила соседям, а те — в полицию.
Когда дверь открыл слесарь, то женщина была на стуле со скованными за спиной руками в наручниках и пакетом на голове.
Сейчас тело украинки отправили в Институт судебной медицины на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Как ранее сообщали "Комментарии", синоптик рассказал, когда в Украине ждать снега.
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