В Турции 28-летняя девушка скончалась через два дня после липосакции

В Стамбуле ушла из жизни 28-летняя жительница Англии после того, как ей сделали операцию по удалению жира. Официальная причина смерти молодой британки еще не установлена. Об этом сообщает dailymail.co.uk.

Врача уже арестовали (фото из открытых источников)

Диарра Акуа Юнис Браун прибыла в Турцию, чтобы совершить здесь липосакцию. Эту процедуру ей сделали в пригороде турецкой столицы в Бахчелиевлере, еще 22 октября. Процедура прошла удачно.

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Когда через несколько дней она пришла на перевязку, состояние ее здоровья внезапно ухудшилось. Гражданка Британии скончалась. Полицейские задержали хирурга, проводившего эту медицинскую процедуру.

По его показаниям, пациентка чувствовала себя хорошо, но осложнения в ее здоровье возникли во время перевязки. Врач сказал, что не понимает, почему его клиентка скончалась.

Хотя специалисты совершили вскрытие тела умершей, но окончательная причина смерти молодой британки еще не установлена.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Турции перевернулся автобус со студентами . Как стало известно, инцидент произошел в турецкой провинции Кайсери, расположенной в центральной части страны. Автобус, в котором преимущественно находились студенты, направлялись на экскурсию в столицу страны попал в ДТП. Транспортное средство перевернулось и вылетело на обочину автодороги. Сообщается, что в результате происшествия пострадали около трех десятков человек. Они получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали прибывшие на место инцидента медики. Тяжелораненых доставляли в медицинские учреждения по воздуху. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. В Сети появились фотографии с места происшествия.