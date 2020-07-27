В Токио в "Боинг" с людьми на борту попала молния

Сегодня утром в Токио совершил экстренную посадку Boeing 747, в который попала молния. Об этом сообщает телеканал NHK. Известно, что грузовое судно компании Japan Cargo Airlines направлялось на Аляску, однако во фюзеляж попала молния. ЧП произошло на высоте 6 700 метров уже через 20 минут полета, поэтому пилоты приняли решение об экстренной посадке. На борту Boeing 747 находилось пять человек. К счастью, никто из них не пострадал. Впрочем, авиакомпания понесла урон: там уже занялись подсчетом убытков и анализом повреждений борта.

Ранее мы сообщали, что в Норвегии экстренно посадили воздушное судно лоукост-авиакомпании Ryanair после сообщения о бомбе на борту. В аэропорт Осло Avinor прибыли силы чрезвычайного реагирования, и всех 142-х пассажиров эвакуировали. А перед тем, как посадить самолет, в небо по тревоге подняли два истребителя Дании F-16, которые сопровождали борт до границы Норвегии. В результате за лжеминирование самолета задержали 51-летнего британца.



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