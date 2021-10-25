В Тернопольской области за убийство дяди и тети, что произошло 24 года тому назад, будут судить умершего племянника

В Тернопольской области местное надзорное ведомство будет поддерживать обвинение по уголовному делу об убийстве семьи местных бизнесменов, которое произошло еще в 1997 году. Прокуроры обвиняют в этой трагедии ближайшего родственника усопших, который тоже умер 9 лет назад. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию Тернопольского надзорного ведомства.

Мужчина жестоко застрелил своих родственников и хотел забрать валюту / фото Нацполиции /

Как сказано в уголовном деле, этот тернополянин руководил семейной фермой. Осенью 1997 года ему рассказали коммерческую информацию о том, что его дядя уехал в столицу, чтобы получить кредитную ссуду для открытия молокоперерабатывающего предприятия. А его намерен уволить. Тот обиделся и решил расправиться с дядей.

Нашел пистолет и поздней ночью поехал в дом к дяде и тете. Обвиняемый хорошо стрелял, поэтому быстро расправился с ними. Попал в своих родных 12 раз, застрелил их собаку, подобрал использованы гильзы и ушел ни с чем. Средств в валюте он в особняке не нашел. Уже позже следствие выяснило, что предприниматель отказался от кредита.

В областном надзорном ведомстве пояснили, что это давнее дело начали дорасследовать, так как возникли новые обстоятельства.

По их версии, после дополнительных экспертиз, правоохранители имеют доказательства, что бизнесмена и его жену в 1997 году лишил жизни их ближайший родственник.

Важно, что житель области, обвиняемый в двойном убийстве, умер 9 лет назад. Поэтому уголовное производство должны были прекратить. Но его жена поступила иначе. Она изъявила желание, чтобы его рассмотрело судебное учреждение и настаивает, что ее покойный муж не совершал двойного убийства.

Также в надзорном ведомстве отметили, что к возникновению дополнительных обстоятельств, родственник убитых не подозревался в совершении этого преступления.

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