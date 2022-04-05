В Тернопольской области российская ракета привела к утечке химикатов: есть ли угроза жителям

В Тернопольском регионе военные ПВО сбили вражескую ракету. Отмечается, что ее обломки упали на объект на территории Кременецкого района, где хранились жидкие минеральные удобрения. Об этом сообщает глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

О последствиях обстрела рассказал Владимир Труш (фото из открытых источников)

Как рассказал чиновник, враждебная цель должна была нанести удар одному из объектов критической инфраструктуры. Но сбитые обломки ракеты врага упали на территорию объекта, где были редкие минеральные удобрения.

"Учитывая то, что сейчас идет посевная, поэтому эти огромные резервуары были пусты. Но ракета нанесла огромный ущерб этому предприятию. Также в результате попадания осколков ракеты в резервуар была утечка как раз этих минеральных удобрений на почву и на территорию предприятия. Были проведены замеры и результаты. показали, что превышения существенного содержания аммиака не было, — отметил Владимир Труш.

Уже позже был установлен рост количества аммиака в близлежащих водах. Сейчас представители штаба рекомендуют жителям населенных пунктов Кременецкого района на пострадавшей территории использовать питьевую воду из колодцев и не ловить рыбу в окрестных водоемах. Руководителям предприятий, расположенным по течению русла реки Иква, реализовать комплекс мероприятий, чтобы не использовать воду в производстве. Еще местным жителям подвезут питьевую воду.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что десантники сбили новейший российский ударный вертолет из ПТРК "Стугна". Украинские десантники из 95-й бригады сбили новейший российский вертолет Ка-52 благодаря противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) "Стугна". Такое заявление сделало Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

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