В Тернопольской области поймали "волонтеров", которые хотели украсть 2 млн грн пожертвований на ВСУ

В Тернопольской области разоблачили 2 волонтеров, которые пытались украсть более 2 млн грн пожертвований на ВСУ. Подозреваемым сообщено о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины. ‚Использование более 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения – в Тернопольской области разоблачены два псевдоволонтера.

Во время обыска правоохранители обнаружили автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро.

"По данным следствия, в начале войны братья – уроженцы Тернопольщины, обратились к гражданам с призывами о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать Вооруженным Силам Украины. За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму свыше 2 млн. грн. При этом, псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и около 7 тыс. евро",- говорится в сообщении.

Псевдоволонтерам уже объявлено подозрение. "При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры двум лицам сообщено о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъято во время обысков имущество", — говорится в сообщении.

Псевдоволонтеры хотели присвоить деньги себе (фото из открытых источников)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!