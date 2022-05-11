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В Тернопольской области поймали "волонтеров", которые хотели украсть 2 млн грн пожертвований на ВСУ

Во время обыска правоохранители обнаружили более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро

сегодня, 16:19
Автор:

Лиля Воробьева
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В Тернопольской области разоблачили 2 волонтеров, которые пытались украсть более 2 млн грн пожертвований на ВСУ. Подозреваемым сообщено о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения. Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора Украины.
‚Использование более 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения – в Тернопольской области разоблачены два псевдоволонтера.
Во время обыска правоохранители обнаружили автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и почти 7 тыс. евро.
"По данным следствия, в начале войны братья – уроженцы Тернопольщины, обратились к гражданам с призывами о сборе средств на автомобили, которые впоследствии обещали передать Вооруженным Силам Украины. За собранные добровольные пожертвования подозреваемые приобрели для личного использования автомобили Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны и другие материальные ценности на общую сумму свыше 2 млн. грн. При этом, псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о якобы передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенные автомобили, мобильные телефоны, более 200 тыс. грн, 37 тыс. долларов США, более 2 тыс. фунтов стерлингов и около 7 тыс. евро",- говорится в сообщении.
Псевдоволонтерам уже объявлено подозрение.
"При процессуальном руководстве Тернопольской областной прокуратуры двум лицам сообщено о подозрении в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на изъято во время обысков имущество", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Госэкоинспекции подсчитали, на какую сумму кафиры уже украли украинскую воду .

В Тернопольской области поймали "волонтеров", которые хотели украсть 2 млн грн пожертвований на ВСУ

Псевдоволонтеры хотели присвоить деньги себе (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
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