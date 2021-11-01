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В Тернополе женщина жила в одной квартире с мёртвыми матерью и сестрой

Тела женщин лежали на кровати в квартире

сегодня, 16:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В областном центре Тернопольской области местная жительница 21 день жила в одной квартире с умершими родственниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Тернопольщины.

В Тернополе женщина жила в одной квартире с мёртвыми матерью и сестрой

Причины смерти двух женщин устанавливают (фото из открытых источников)

К полицейским обратились  жители многоэтажки на улице Братьев Бойчуков. Они сообщили, что в одном из жилищ жили три немолодые жительницы Тернополя, но долгое время их никто не видит. Кроме того, оттуда доносится специфический запах.

Сотрудники местной полиции заехали по указанному адресу. Там они обнаружили мертвыми 79-летнюю женщину и ее младшую 50-летнюю дочь. Смерть двух горожанок наступила где-то двадцать дней назад. В доме единственной живой жительницей была старшая дочь покойной. От чего умерли  родные и почему она никого не звала на помощь, чтобы их похоронить, она не говорит. Ее госпитализировали в больницу.

После того как будут проведены экспертизы, будет определена причина смерти этих горожанок. Информация об этом занесена в ЕРДР в соответствии со статьей 115 УКУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернополе 15-летняя школьница была найдена мертвой . Как стало известно, инцидент произошел вчера, 4 сентября, в городе Тернополь. Сообщается, что на улице Владимира Великого 15-летнюю девушку обнаружили мертвой. На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Девушка покончила жизнь самоубийством из-за повешения. Медицинские работники констатировали смерть погибшей. Полицейские подтвердили информацию об инциденте. Согласно предварительной информации, девушка была ученицей 10 класса одной из местных школ. На данный момент устанавливаются все происшествия.


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Источник: https://tp.npu.gov.ua/news/neshhasnij-vipadok/prichini-smerti-dvox-zhinok-vstanovlyuyut-praczivniki-policziji
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