В Тернополе отец морил голодом 11-летнего ребенка с инвалидностью: что об этом известно

Работники Нацполиции города Тернополь и сотрудники городской социальной службы спасли от голода маленького мальчика-инвалида. Малыш уже два дня ничего не ел, потому что папе-пьянице было не до него с друзьями и громкими попойками. Мальчик очень обрадовался, что его забирают из родного дома и поселят в реабилитационном центре. Там его хоть помоют и всегда накормят. Об этом событии информирует сектор коммуникаций полиции Тернопольщины.

Отец просто издевался над ребенком (фото из открытых источников)

В юного тернополянина мама умерла, с тех пор, квартира на улице 15 апреля стала притоном для местных пьяниц. В холодильнике не было ни молока, ни других продуктов. Зато везде лежал мусор и окурки.





Отец, и на этот раз, уже успел выпить водки, а вот сына накормить и не подумал. 11-летний мальчик имеет признаки нарушения слуха, плохо произносит слова. Он общался с полицейскими и рассказал им о том, что сюда приходят незнакомцы, которые до поздна пьют водку, поют.

Еще ребенок признался, что дома нет даже куска хлеба, а сам он только пил газировку.

Правоохранители приняли решение забрать малыша из такой горе-семьи. Он обрадовался такому известию.

"С учетом на выяснены обстоятельства, полицейские не смогли дальше оставить ребенка по адресу проживания. Они, вместе с работниками социальных служб, оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи. Ребенок обрадовалась такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными поехал в Тернопольский центр социальной реабилитации детей ", — подытожили то, что случилось, в пресс-службе.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в Тернополе обстреляли ребенка, что каталась на санках .

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