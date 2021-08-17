В Тернополе отец морил голодом 11-летнего ребенка с инвалидностью: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Работники Нацполиции города Тернополь и сотрудники городской социальной службы спасли от голода маленького мальчика-инвалида. Малыш уже два дня ничего не ел, потому что папе-пьянице было не до него с друзьями и громкими попойками. Мальчик очень обрадовался, что его забирают из родного дома и поселят в реабилитационном центре. Там его хоть помоют и всегда накормят. Об этом событии информирует сектор коммуникаций полиции Тернопольщины.
Отец просто издевался над ребенком (фото из открытых источников)
В юного тернополянина мама умерла, с тех пор, квартира на улице 15 апреля стала притоном для местных пьяниц. В холодильнике не было ни молока, ни других продуктов. Зато везде лежал мусор и окурки.
Отец, и на этот раз, уже успел выпить водки, а вот сына накормить и не подумал. 11-летний мальчик имеет признаки нарушения слуха, плохо произносит слова. Он общался с полицейскими и рассказал им о том, что сюда приходят незнакомцы, которые до поздна пьют водку, поют.
Еще ребенок признался, что дома нет даже куска хлеба, а сам он только пил газировку.
Правоохранители приняли решение забрать малыша из такой горе-семьи. Он обрадовался такому известию.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в Тернополе обстреляли ребенка, что каталась на санках .
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