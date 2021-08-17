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Главная Новости Общество происшествия В Тернополе отец морил голодом 11-летнего ребенка с инвалидностью: что об этом известно
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В Тернополе отец морил голодом 11-летнего ребенка с инвалидностью: что об этом известно

Отец совсем не заботился о ребенке

17 августа 2021, 21:32
Автор:

Лиля Воробьева

Работники Нацполиции города Тернополь и сотрудники городской социальной службы спасли от голода маленького мальчика-инвалида. Малыш уже два дня ничего не ел, потому что папе-пьянице было не до него с друзьями и громкими попойками. Мальчик очень обрадовался, что его забирают из родного дома и поселят в реабилитационном центре. Там его хоть помоют и всегда накормят.  Об этом событии информирует сектор коммуникаций полиции Тернопольщины.

В Тернополе отец морил голодом 11-летнего ребенка с инвалидностью: что об этом известно

Отец просто издевался над ребенком (фото из открытых источников)

В юного тернополянина мама умерла, с тех пор, квартира на улице 15 апреля стала притоном для местных пьяниц. В холодильнике не было ни молока, ни других продуктов. Зато везде лежал мусор и окурки.

В Тернополе отец морил голодом 11-летнего ребенка с инвалидностью: что об этом известно - фото 2

Отец, и на этот раз, уже успел выпить водки, а вот сына накормить и не подумал. 11-летний мальчик имеет признаки нарушения слуха, плохо произносит слова. Он общался с полицейскими и рассказал им о том, что сюда приходят незнакомцы, которые  до поздна пьют водку, поют.

Еще ребенок признался, что дома нет даже куска хлеба, а сам он только пил газировку.

Правоохранители приняли решение забрать малыша из такой горе-семьи. Он обрадовался такому известию.

"С учетом на выяснены обстоятельства, полицейские не смогли дальше оставить ребенка по адресу проживания. Они, вместе с работниками социальных служб, оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи. Ребенок обрадовалась такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными поехал в Тернопольский центр социальной реабилитации детей ", — подытожили то, что случилось, в пресс-службе.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в Тернополе обстреляли ребенка, что каталась на санках .


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Источник: https://www.facebook.com/ternopilpolice/posts/1481470108888687
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