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Главная Новости Общество происшествия В Тернополе неизвестные напали и жестоко избили 17-летнюю девушку в парке
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В Тернополе неизвестные напали и жестоко избили 17-летнюю девушку в парке

У девушки закрытая травма грудной клетки и травма левой щеки

14 сентября 2021, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева

Прошлый понедельник, 13 сентября стал действительно неприятным для молодой тернополянки. Во время прогулки, на нее бросились неизвестные злоумышленники и нанесли удары. Несовершеннолетняя горожанка упала на землю, а свидетели инцидента вызвали в городской сквер медиков. Об этом написал в интернете руководитель экстренной медицинской службы Михаил Джус.

В Тернополе неизвестные напали и жестоко избили 17-летнюю девушку в парке

Девушка сильно пострадала (фото из открытых источников)

Как отметил врач, злоумышленники били несовершеннолетнюю после полуночи. Медработники вызвали сюда полицию и предоставили избитой горожанке первую необходимую помощь. Далее ее забрали в больницу.

В жертвы неизвестных преступников — травма грудной клетки, также были еще удары по лицу.

С этим инцидентом разбираются полицейские, устанавливают неизвестных и причины конфликта, закончившегося рукоприкладством.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Тернополе отец морил голодом 11-летнего ребенка с инвалидностью. Работники Нацполиции города Тернополь и сотрудники городской социальной службы спасли от голода маленького мальчика-инвалида. Малыш уже два дня ничего не ел, потому что папе-пьянице было не до него за друзьями и громкими попойками. Мальчик очень обрадовался, что его забирают из родного дома и поселят в реабилитационном центре. Там его хоть помоют и всегда накормят. В юного тернополянина мать умерла, с тех пор квартира на улице 15 апреля стала притоном для местных пьяниц. В холодильнике не было ни молока, ни других продуктов. Зато везде валялся мусор. Отец и на этот раз уже успел выпить водки, а вот сына накормить и не подумал. 11-летний мальчик имеет признаки нарушения слуха, плохо произносит слова.


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Источник: https://www.facebook.com/cemd.mk.10/posts/1013957609362005
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