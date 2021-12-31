В Тернополе люди собрали деньги для бабушки, которая потеряла свою пенсию: как женщина отблагодарила

В городе Тернополь местная жительница потеряла 2200 гривен только полученных пенсионных выплат. В социальных сетях она опубликовала обращение с призывом вернуть деньги. Пенсию, к сожалению, не вернули, но на это откликнулось немало горожан, которые вместе собрали средства для старушки. Об этом сообщает медиа ternopoliany.te.ua.

Женщина написала трогательное письмо (фото из открытых источников)

Старшего возраста тернополянка потеряла денежные средства в размере 2200 гривен, которые только сняла. В социальных сетях горожанка разместила объявление, прося вернуть ей деньги. Потерянные пенсионные выплаты никто старушке не вернул, но пораженные этим фактом горожане начали сами благотворительно собирать средства, чтобы компенсировать уважаемой землячке эту потерю.

Удивленная горожанка выразила благодарность всем своим землякам, передавшим ей собранные деньги и пополнившим ее счет. Она рассказала, что было собрано больше, чем те, что она потеряла.

По словам пенсионерки, она до слез была тронута добротой незнакомых людей, потому что обращалась с маленьким лучиком надежды к тому, кто нашел ее деньги, чтобы отдал их обратно. Но так не вышло. Вместе с тем, земляки с искренними сердцами откликнулись на этот призыв о помощи и вместе помогли восполнить эту ощутимую для нее потерю.

Почтенная жительница Тернополя выразила просьбу к горожанам уже не собирать ей деньги, ведь ей передали даже больше, чем она потеряла.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Бердянске бездомная нашла в мусорнике 100 тыс. грн и вернула. В городе Бердянске поступок горожанки, которая с прихотей судьбы оказалась на дне жизни, но, показала всем свою особую порядочность, поразил целый город своим благородством.

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