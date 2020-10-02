В Тернопольской области умер врач, которого знают по всей Украине

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Владимир Лавский
В четверг, первого октября, от пневмонии умер тернопольский врач Иван Венжинович. Об этом сообщает "Новое Время".
Именно его фото можно было увидеть по всей территории Украины на биллбордах, которые посвящены борьбе с COVID-19, с надписью "Спасибо за жизнь".
Главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер подтвердил данный факт.
Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки от COVID-19 в Украине умерло 68 человек. Уже третий день подряд медики отчитываются о рекордных показателях новых случаев заражения. В этот раз за сутки положительные результаты тестов на Covid-19 получили из лаборатории еще 4633 украинцев.
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