В Тернопольской области умер врач, которого знают по всей Украине

В четверг, первого октября, от пневмонии умер тернопольский врач Иван Венжинович. Об этом сообщает "Новое Время".

Именно его фото можно было увидеть по всей территории Украины на биллбордах, которые посвящены борьбе с COVID-19, с надписью "Спасибо за жизнь".

Главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер подтвердил данный факт.

"Тяжело прощаться с такими людьми, ведь он проработал в нашей больнице более 25 лет. Венжинович — настоящий профессионал своего дела. Только началась эпидемия COVID-19, он всегда находился на рабочем месте и пытался помочь людям в борьбе со страшным недугом. Это настоящий герой нашего времени, не побоюсь этого слова", — отметил Кучер.

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки от COVID-19 в Украине умерло 68 человек. Уже третий день подряд медики отчитываются о рекордных показателях новых случаев заражения. В этот раз за сутки положительные результаты тестов на Covid-19 получили из лаборатории еще 4633 украинцев.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!