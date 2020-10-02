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Главная Новости Общество происшествия В Тернопольской области умер врач, которого знают по всей Украине
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В Тернопольской области умер врач, которого знают по всей Украине

Ивану Венжиновичу было всего лишь 50 лет

сегодня, 13:18
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, первого октября, от пневмонии умер тернопольский врач Иван Венжинович. Об этом сообщает "Новое Время". 

В Тернопольской области умер врач, которого знают по всей Украине

Именно его фото можно было увидеть по всей территории Украины на биллбордах, которые посвящены борьбе с COVID-19, с надписью "Спасибо за жизнь". 

Главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер подтвердил данный факт.

"Тяжело прощаться с такими людьми, ведь он проработал в нашей больнице более 25 лет. Венжинович — настоящий профессионал своего дела. Только началась эпидемия COVID-19, он всегда находился на рабочем месте и пытался помочь людям в борьбе со страшным недугом. Это настоящий герой нашего времени, не побоюсь этого слова", — отметил Кучер. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки от COVID-19 в Украине умерло 68 человекУже третий день подряд медики отчитываются о рекордных показателях новых случаев заражения. В этот раз за сутки положительные результаты тестов на Covid-19 получили из лаборатории еще 4633 украинцев. 



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