В Тбилиси жестоко убита известная модель Кесария Абрамидзе

В столице Грузии, Тбилиси, произошло жестокое убийство 37-летней известной трансгендерной модели Кесарии Абрамидзе. Женщину обнаружили мертвой с многочисленными ножевыми ранениями в своем доме 18 сентября. По предварительной информации, Кесария получила более 50 ударов ножом, что стало причиной её мгновенной смерти.

В Грузии убили самую известную трансгендерную модель

По данным местных правоохранительных органов, был арестован 26-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления. Он был задержан в аэропорту, пытаясь покинуть страну. Мотивом, по предварительным данным, послужила ссора, однако точные обстоятельства и причины конфликта еще предстоит установить в ходе следствия.

"Управление полиции МВД Тбилиси провело ряд оперативных и следственных мероприятий, которые позволили быстро установить и задержать подозреваемого", — заявили в МВД.

Подозреваемому грозит от 16 до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы, учитывая особую жестокость преступления и его отягчающие обстоятельства.

Кесария Абрамидзе была известна не только в Грузии, но и за её пределами благодаря своей модельной карьере и активной позиции в социальных сетях, где у неё было более полумиллиона подписчиков. Она активно выступала за права ЛГБТ-сообщества, что не раз ставило её в центр общественных дискуссий и дебатов. В 2018 году Кесария представляла Грузию на международном конкурсе красоты Miss Trans Star International в Испании.

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