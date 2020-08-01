kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.08.2020

BTC/USD

11300.04

ETH/USD

343.64

LTC/USD

57.77

НБУ 01.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Танзании опрокинулся паром: десятки погибших и пострадавших
commentss НОВОСТИ Все новости

В Танзании опрокинулся паром: десятки погибших и пострадавших

Озеро Танганьика известно в Африке как одно из наиболее опасных мест для судоходства из-за частых и сильных ветров

сегодня, 01:25
Автор:

Елена Волкова
В Танзании опрокинулся паром: десятки погибших и пострадавших

В пятницу, 31 июля, в Танзании по меньшей мере 10 человек погибли при опрокидывании парома на озере Танганьика. Об этом сообщает “Корреспондент”.

"Десять пассажиров погибли, из воды спасены еще 87 человек, – заявил начальник региональной полиции Мартин Отиено. – Власти и службы безопасности продолжают выяснять обстоятельства крушения и устанавливают точное число жертв".

Озеро Танганьика известно в Африке как одно из наиболее опасных мест для судоходства из-за частых и сильных ветров. Так, в июне 9 человек утонули и 51 пострадал, когда пассажирский паром перевернулся в танзанийской части озера Танганьика. Это самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным речным движением.

Напомним, в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой поезд Union Pacific сошел с рельсов, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому ехал. Это мост через озеро Темп Таун.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!