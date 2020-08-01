В Танзании опрокинулся паром: десятки погибших и пострадавших

В пятницу, 31 июля, в Танзании по меньшей мере 10 человек погибли при опрокидывании парома на озере Танганьика. Об этом сообщает “Корреспондент”.

"Десять пассажиров погибли, из воды спасены еще 87 человек, – заявил начальник региональной полиции Мартин Отиено. – Власти и службы безопасности продолжают выяснять обстоятельства крушения и устанавливают точное число жертв".

Озеро Танганьика известно в Африке как одно из наиболее опасных мест для судоходства из-за частых и сильных ветров. Так, в июне 9 человек утонули и 51 пострадал, когда пассажирский паром перевернулся в танзанийской части озера Танганьика. Это самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным речным движением.

Напомним, в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой поезд Union Pacific сошел с рельсов, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому ехал. Это мост через озеро Темп Таун.



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