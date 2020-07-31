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Фотофакт: в США слетевший с рельсов поезд загорелся и разрушил мост

Пожарные пытались предотвратить дальнейшее распространение огня, а также возможной утечки опасных веществ, которые перевозил американский поезд

сегодня, 01:25
Автор:

Елена Волкова
Фотофакт: в США слетевший с рельсов поезд загорелся и разрушил мост

В американском городе Темпе (штат Аризона) сегодня утром грузовой поезд Union Pacific сошел с рельс, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому ехал. Это мост через озеро Темп Таун. Об этом со ссылкой на CNN сообщают “Буквы”.

Возгорание произошло в самом поезде около 6:15 утра по местному времени. Загорелись от 8 до 10 вагонов. По предварительным данным, один человек надышался дымом, сведений о других пострадавших нет.

Пожарные, которые отправились на место аварии, пытались предотвратить дальнейшее распространение огня, а также возможной утечки опасных веществ, которые перевозил поезд.

Начальница полиции города Сильвия Моир призвала жителей держаться подальше от места аварии, охарактеризовав его, как очень опасное.

Из-за пожара часть моста рухнула. При этом, власти заявили, что мост был полностью исправен и прошел проверку безопасности 9 июля.

Причину крушения поезда пока не выяснили.

Напомним, в
 США развернули самолет из-за того, что пассажиры отказались надеть маски.


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