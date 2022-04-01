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В Сумской области Россия накапливает технику: в одном районе более 1000 единиц

Дмитрий Живицкий рассказал о скоплении техники в Сумской области

1 апреля 2022, 21:56 comments1735
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, захватчики увеличивают на территории Сумщины военную технику. На территории одного района было замечено более 1000 единиц. Об этом рассказал глава Сумской ОВА во время телемарафона.

В Сумской области Россия накапливает технику: в одном районе более 1000 единиц

В Сумской области обнаружено скопление техники РФ (фото из открытых источников)

"Продолжается накопление войск в Конотопском районе. Частично Сумский район. Начиная от границы с РФ — Белопольская, Бурынская, Путивльская, Новослободская общины и дальше в Конотоп. Очень сложная ситуация", — отметил чиновник.

Дмитрий Живицкий сказал, что время от времени в области проходят столкновения с врагами, обстреливающими населенные пункты Сумщины. Агрессор ставит военную технику между гражданскими жилыми сооружениями, на улицах сельских населенных пунктов.

Как добавил  чиновник, продолжаются обстрелы машин жителей края. Сегодня был похищен мужчина, перевозивший гуманитарный груз. Враги обстреливают дома, когда проезжают боевые колонны. Среди сумчан уже есть погибшие жертвы таких обстрелов и раненые.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Пентагоне назвали четыре направления, где российские кафиры будут продолжать наносить авиаудары. Захватчики из России могут сосредоточить силу своих авиаударов на четырех украинских направлениях. Первый – Киевский, затем в направлении города Изюм, Чернигова и в зоне проведения ООС. Об этом сообщает CNN. При этом он сообщил представителям медиа, что украинская столица остается находиться под опасностью, несмотря на обнародованные российскими оккупантами заявления о якобы отведении их военных группировок.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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Обсуждения

Валентина

1 апреля 2022, 21:19

Ждём 2-й волны??Напрасно!!Надеемся на подачки и уступки рашистов?Напрасно!!

Валентина

1 апреля 2022, 21:18

Не нужно ждать накопления!!Нужно уничтожать!!А то дождёмся, что опять попрут!!Ведь и так понятно, для Чего они её там накапливают

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