В Сумской области ребенка насмерть засыпало землей

В Сумской области, в населенном пункте Лебедин, на территории бывшего завода 12-летнего школьника полностью засыпало землей. Он погиб. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ГСЧС Сумщины.

Спасатели получили мальчика уже мертвым, реанимировать не удалось (фото ГСЧС)

По обнародованной информации, работников спасательной службы оперативно вызвали в Лебедин. Именно там, на территории уже долгое время неработающего завода смертельно засыпало землей несовершеннолетнего.

Об этом известил знакомую горожанку товарищ покойного.

В Лебедин прибыли спасатели из пятого государственного пожарно-спасательного отделения. На месте вырытого котлована они увидели остатки детской одежды. Представители спасательной службы начали быстро раскапывать почвы и прокопав в глубину 30 сантиметров, нашли тело мальчика, который не подавал признаков жизни. Подростку было 12 лет, его работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в местное медицинское учреждение. Но меры реанимации уже не помогли, ребенка спасти не удалось.

Как установили сотрудники местной полиции, подросток попал под смертоносный обрыв почвы, когда искал в котловане металлолом. Он пришел туда вместе со своим на год старшим другом. Школьники хотели заработать деньги, потому искали в земле старый лом. Из-за большого оползня, один из них и оказался в смертоносной ловушке.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области полиция расследует убийство трехлетнего мальчика .

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