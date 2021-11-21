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В Сумской области ребенка насмерть засыпало землей

Мальчик вместе с другом собирал металлолом на территории старого завода

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В Сумской области, в населенном пункте Лебедин, на территории бывшего завода 12-летнего школьника полностью засыпало землей. Он погиб. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ ГСЧС Сумщины.

В Сумской области ребенка насмерть засыпало землей

Спасатели получили мальчика уже мертвым, реанимировать не удалось (фото ГСЧС)

По обнародованной информации, работников спасательной службы оперативно вызвали в Лебедин. Именно там, на территории уже долгое время неработающего завода смертельно засыпало землей несовершеннолетнего.

Об этом известил знакомую горожанку товарищ покойного.

В Лебедин прибыли спасатели из пятого государственного пожарно-спасательного отделения. На месте вырытого котлована они увидели остатки детской одежды. Представители спасательной службы начали быстро раскапывать почвы и прокопав в глубину 30 сантиметров, нашли тело мальчика, который не подавал признаков жизни. Подростку было 12 лет, его работники экстренной медицинской помощи госпитализировали в местное медицинское учреждение. Но меры реанимации уже не помогли, ребенка спасти не удалось.

Как установили сотрудники местной полиции, подросток попал под смертоносный обрыв почвы, когда искал в котловане металлолом. Он пришел туда вместе со своим на год старшим другом.  Школьники хотели заработать деньги, потому искали в земле старый лом. Из-за большого оползня, один из них и оказался в смертоносной ловушке.


Следователи открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области полиция расследует убийство трехлетнего мальчика .


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/131779.html
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