В Сумах, на стоянке, огонь повредил семь автомобилей: что известно о пожаре



















На автостоянке ночью 10 октября начали гореть машины, которые были там припаркованы. На место выехали пожарные. Об этом сообщают в пресс-службе Службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.



В Сумах едва не сгорели все припаркованные авто, фото из открытых источников

Всего на стоянке под открытым небом было несколько десятков автомобилей. Пока прибыли пожарные огонь повредил четыре автомобиля, получили повреждения три те машины, которые были расположены возле эпицентра возгорания.



Дежурная бригада второй пожарно-спасательной части оперативно приступила к укрощению огня и локализовала возгорание. Благодаря своевременной ликвидации огня были спасены от уничтожения 20 автомобилей, на которые он мог распространиться.



На место прибыли инспекторы и полицейские, чтобы выяснить причины пожара, уничтожившего имущество горожан. Пока в полиции пожар никак не комментируют. В течение часа тушили пожар по улице Римского Корсакова 10 пожарных.



Как сообщал портал "Комментарии", в Балаклее масштабный пожар угрожал домам. Для ликвидации огня на место прибыли спасатели трех отделений. Также им помогали сотрудники отделения Балаклейского лесхоза и местные военнослужащие. Очевидцы говорят, что от горячего воздуха трескались стекла в домах.



Также мы писали, что за поджог птицефермы в Польше задержали украинцев. Мужчина ранее работал на ферме. Днем 3 октября он решил поджечь сарай на территории фермы, которая выращивала кур. Сообщается, что он якобы был в состоянии алкогольного опьянения. После проверки уровня алкоголя в крови в отделении полиции было установлено, что в его крови было около 2 промилле алкоголя.

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