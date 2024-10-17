В страшном ДТП погибла молодая семья с двумя маленькими детьми

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле с. Шевченково Комаровской территориальной громады Нежинского района Черниговской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

ДТП с погибшими. Фото: ГСЧС Украины

В результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ" погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 г.р. На месте происшествия работали спасатели и полицейские.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россиянка оставила новорожденного в туалете аэропорта Анталии

Двое россиянок задержаны после инцидента с обнаруженным в туалете аэропорта Анталии младенцем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение агентства DHA.

Турецкие СМИ ранее сообщали, что уборщик обнаружил в туалете аэропорта новорожденного ребенка. Вскоре полиция задержала, вероятно, мать ребенка и еще одну гражданку россии, которые шли на паспортный контроль и якобы собирались вылететь в Москву. Так, 28-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина, задержанная после того, как было установлено, что она покинула новорожденного ребенка в туалете для инвалидов в аэропорту Анталии, была арестована.

В ходе расследования, проведенного полицией по заявлению, было установлено, что ребенка покинула гражданка россии Екатерина Бурнаскина за 12 минут до того, как ее нашли. Установлено, что покинувшая ребенка Екатерина Бурнаскина вместе с матерью Еленой Бурнаскиной быстро направилась к паспортным стойкам и завершила процедуру выезда из страны. Екатерину Бурнаскину и ее мать, готовившуюся отправиться в Москву, задержали сотрудники отделения полиции аэропорта Анталии. Новорожденный ребенок также был доставлен в больницу после оказания первой помощи медицинскими бригадами. Мать малыша, Екатерину Бурнаскину, доставили в другую больницу и оказали помощь. Что было дальше – читайте по ссылке.