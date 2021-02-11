В страшном ДТП погиб украинский музыкант (ФОТО)

Талантливый музыкант Артем Язловецкий погиб в аварии, случившейся в Кировоградской области. Ему было всего 29 лет. У Артема осталась жена, за жизнь которой после ДТП борются медики, а также двое детей близнецов.

В аварии погиб музыкант Артем Язловецкий - фото: из соцсетей музыканта

В тот день музыкант вместе со своей женой и детьми ехал по трассе Кропивницкий- Кривой Рог, в Кировградской области. Внезапно на встречную полосу вылетела BMW и врезалась в его "Славуту". Автомобиль Язловецкого от столкновения буквально слетел с трассы. Позже выяснилось, что причиной аварии стала скользкая дорога.

В результате ДТП музыкант погиб на месте происшествия. Его 25-летняя супруга получила тяжелые травмы. Как оказалось, после столкновения ремень безопасности врезался в её тело, оставив на нем след. Из-за этого у неё повреждение внутренних органов, множественные переломы, а также внутреннее кровоизлияние. Сейчас она находится в реанимации. За её жизнь борются медики. Девушка перенесла тяжелую операцию и сейчас для неё ищут доноров. Известно, что дети также пострадали в результате аварии.

Как оказалось, водитель иномарки на еврономерах хотел обогнать "Славуту" и немного прибавил скорости, но гололед на дороге привел к тому, что он попросту не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими органами.





Вскоре после случившегося ДТП на место происшествия приехали родственники пострадавших. Однако никто из тех, кто находился в джипе, даже не подошел к ним. Вскоре они заявили, что они не при чем и не виноваты в аварии. Родители Артёма очень тяжело переживают его смерть. Он был единственным ребенком в семье

Сегодня, 11 февраля, будут проходить похороны Артема Язловецкого.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известный футболист устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а также о том, что в Австралии из-за коалы произошло массовое ДТП.

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