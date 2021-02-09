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Известный футболист устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения - СМИ

К счастью, никто не пострадал

сегодня, 13:07
Автор:

Елизавета Черных

Полузащитник футбольной команды "Мариуполь", права на которую принадлежат "Шахтеру", Владислав Вакула стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на информацию с Telergam-канала Super Marik. 

Известный футболист устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения - СМИ

Владислав Вакула - фото из открытых источников

По данным СМИ, авария произошла в городе Мариуполе около часа ночи. 21-летний футболист, находясь за рулем автомобиля Mersedes, не смог войти в поворот, и выехав на тротуар сбил дорожный знак. Сообщается, что данный инцидент произошел прямо перед сотрудниками патрульной полиции города. Также сообщается, что Владислав Вакула находился в нетрезвом состоянии. 

Известный футболист устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения - СМИ - фото 2

СМИ также сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал, в том числе и сам футболист, чего нельзя сказать о его автомобиле. Машина спортсмена серьезно повредилась в результате столкновения. 

Известный футболист устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения - СМИ - фото 3

СМИ предполагают, что футболист Вакула мог возвращаться с празднования дня рождения Андрея Санина, который является вице-президентом "Мариуполя". 

Отметим, что в январе клуб "Десна" арендовал полузащитника Вакулу у "Шахтера", но вскоре его отчислили из команды за нарушение спортивного режима. После случившегося, футболист присоединился к "Мариуполю", где и проведет часть сезона. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что украинский шоумен Юлик попал в аварию. Причиной стал гололед: дорога была очень скользкой, и он на какое-то время потерял управление на своем автомобиле. Это привело к тому, что Юлик врезался в припаркованную машину. К счастью, пострадавших не было. Об этом знаменитость рассказал на своей странице в социальных сетях. 



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Источник: https://tsn.ua/prosport/rozbiv-mercedes-p-yaniy-futbolist-shahtarya-vlashtuvav-dtp-zmi-video-1722473.html?fbclid=IwAR26r1mpRyssF7BbMqriaRZWzF-3H_5HdanGEFkgZo3zQGPDp7LidTtVVRo
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