Известный футболист устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения - СМИ

Полузащитник футбольной команды "Мариуполь", права на которую принадлежат "Шахтеру", Владислав Вакула стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на информацию с Telergam-канала Super Marik.

Владислав Вакула - фото из открытых источников

По данным СМИ, авария произошла в городе Мариуполе около часа ночи. 21-летний футболист, находясь за рулем автомобиля Mersedes, не смог войти в поворот, и выехав на тротуар сбил дорожный знак. Сообщается, что данный инцидент произошел прямо перед сотрудниками патрульной полиции города. Также сообщается, что Владислав Вакула находился в нетрезвом состоянии.





СМИ также сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал, в том числе и сам футболист, чего нельзя сказать о его автомобиле. Машина спортсмена серьезно повредилась в результате столкновения.





СМИ предполагают, что футболист Вакула мог возвращаться с празднования дня рождения Андрея Санина, который является вице-президентом "Мариуполя".

Отметим, что в январе клуб "Десна" арендовал полузащитника Вакулу у "Шахтера", но вскоре его отчислили из команды за нарушение спортивного режима. После случившегося, футболист присоединился к "Мариуполю", где и проведет часть сезона.

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