В столице разоблачили масштабную банду наркоторговцев (Фото)

В Киеве задержали мощную группировку наркоторговцев. Фото: 24 канал

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании мощной наркогруппировки. Она состояла из семи человек и обеспечивала наркотиками все территории столичного региона.

Преступники были задержаны благодаря совместной операции Службы безопасности Украины и Национальной полиции.



Правоохранители установили, что члены организованной группы занимались изготовлением психотропных веществ в специально оборудованном помещении.

В ходе обысков лаборатории было изъято около 300 килограммов химических ингредиентов, из которых в дальнейшем производились наркотики, 20 килограммов психотропного вещества — альфа PVP, более 200 таблеток MDMA, 3 килограмма каннабиса, псилоцибиновые грибы, амфетамин.

Кроме наркотических средств был найден пистолет, 150 патронов и граната Ф-1.

Оказалось, что участники группировки сначала самостоятельно производили наркотики, а затем сбывали их путем обустройства так называемых "закладок", а также присылали по почте в киевские отделения.

Участники наркогруппировки будут отвечать по части 3 статьи 309 Уголовного Кодекса "Производство и сбыт психотропных веществ".

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