kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.12.2020

BTC/USD

23101.06

ETH/USD

651.74

LTC/USD

109.61

НБУ 18.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В столице разоблачили масштабную банду наркоторговцев (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

В столице разоблачили масштабную банду наркоторговцев (Фото)

Преступная группировка самостоятельно готовило психотропные вещества и сбывала их путем обустройства «закладок»

сегодня, 11:00
Автор:

Кириєнко Анна

В столице разоблачили масштабную банду наркоторговцев (Фото)

В Киеве задержали мощную группировку наркоторговцев. Фото: 24 канал

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании мощной наркогруппировки. Она состояла из семи человек и обеспечивала наркотиками все территории столичного региона.

Преступники были задержаны благодаря совместной операции Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Правоохранители установили, что члены организованной группы занимались изготовлением психотропных веществ в специально оборудованном помещении.

В ходе обысков лаборатории было изъято около 300 килограммов химических ингредиентов, из которых в дальнейшем производились наркотики, 20 килограммов психотропного вещества — альфа PVP, более 200 таблеток MDMA, 3 килограмма каннабиса, псилоцибиновые грибы, амфетамин.

Кроме наркотических средств был найден пистолет, 150 патронов и граната Ф-1.

Оказалось, что участники группировки сначала самостоятельно производили наркотики, а затем сбывали их путем обустройства так называемых "закладок", а также присылали по почте в киевские отделения.

Участники наркогруппировки будут отвечать по части 3 статьи 309 Уголовного Кодекса "Производство и сбыт психотропных веществ".

Напомним, что сейчас в столице препятствуют незаконной вырубке елок в парках. Перед праздниками все киевские хвойные деревья решили обработать специальным раствором, который имеет неприятный запах и оставляет некрасивые следы. Кроме того, чтобы защитить деревья от вандалов, работники государственной экологической инспекции и патрульной полиции выходить на специальные рейды. Также сайт "Комментарии" советует прочитать, что ранее СБУ заблокировала конвертцентр с миллиардным оборотом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4060491160628882
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ