В столице под асфальт провалился автомобиль: в "Киевводоканале" назвали причину аварии

В Киеве случился очередной прорыв трубопровода, в результате которого под асфальт провалился автомобиль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.



На Голосеевской провалился автомобиль. Фото из открытых источников

В "Киевводоканале" объяснили, что на пересечении улиц Голосеевской и Горяной произошла утечка на водопроводной магистрали диаметром 500 мм. Специалисты предприятия ее локализовали. Магистраль проходит под проезжей частью и в результате аварийной ситуации на месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль.

Специалисты прекратили дальнейшие работы по устранению повреждения, чтобы избежать провала других припаркованных рядом автомобилей. Правоохранители разыскивают владельцев припаркованных автомобилей.

Также ограничили движение транспорта двумя полосами из четырех в направлении Голосеевского проспекта.

Без воды остались жители некоторых домов. “Давление воды в Голосеевском районе восстановлено. Временно без водоснабжения остаются дома по ул. Голосеевской, 12, 14, 16. Для нужд потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой, которая находится на ул. Голосеевская, 12”, — уточнили в “Киевводоканале”.

Напомним, сегодня в Киеве продолжат ограничивать движение транспорта в центральной части города. В Управлении государственной охраны объяснили необходимость проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Военнослужащие Управления государственной охраны Украины могут ограничивать не только движение транспорта, но и пешеходов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в работе столичного метрополитена произошли изменения. Узнать график курсирования поездов можно по ссылке.



