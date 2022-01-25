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В столице начались протесты: что требуют митингующие

Около тысячи активистов движения SaveФоп заблокировали правительственный квартал в центре Киева, требуя отмены регистраторов расчетных операций, которые с 1 января являются обязательными для II-III групп ФЛП

сегодня, 11:40 comments1860
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 25 января, центр Киева заблокировали участники акции протеста SaveFop. Их по данным разных источников на акцию протеста вышло около тысячи. Протестующие требуют у властей отменить использование регистраторов расчетных операций, которые теперь обязательны для предпринимателей II и III групп, работающих с наличными. Активисты собрались возле Верховной Рады, где сегодня начинается первое пленарное заседание депутатов в этом году. В настоящее время остается перекрытым движение по улице Михаила Грушевского. Об этом сообщает BBC, передает портал "Комментарии".

В столице начались протесты: что требуют митингующие

Активисты SaveФоп митингуют против РРО. Фото Unian

В настоящее время стало известно, что правоохранители оцепили здание парламента и перекрыли правительственный квартал и улицу Липскую. Как сообщает издание, в планах участников акции пойти в офис президента, а затем вернуться в здание Верховной Рады. GoogleMaps демонстрирует, что в настоящее время остается парализованным движение по улицам Крещатик, Московской, Институтской, Грушевского, а также аллея Героев Крут и Владимирский спуск. Усложнено движение на бульваре Леси Украинки, на улице Мечникова и Кловском спуске.

"Протестующие держат плакаты с надписями "Не ведитесь на измену", "Нет, уничтожению упрощенной системы налогообложения"", — отмечают в издании.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том , что во время голосования за отсрочку применения кассовых аппаратов физическим лицам-предпринимателям депутаты от партии "Слуга народа" в большинстве своем не явились на голосование.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60123052
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