В Стамбуле масштабный пожар многоэтажного дома. Продолжается спасательная операция (ВИДЕО)

В одном районе Стамбула произошел пожар в 24-этажном доме. На месте работает большое количество пожарных. Соответствующие видеозаписи с масштабным пожаром дома начали появляться в сети.



В Стамбуле горит многоэтажка. Фото из открытых источников

По состоянию на 22.40 по киевскому времени продолжается спасательная операция с участием большого количества пожарных. Дым заметен из многих районов Стамбула, а сам огонь распространился по всему зданию.

В сеть сразу попало много видеозаписей, на которых заметно, что колонна огня охватывает большинство этажей турецкой многоэтажки. Также на видео заметно, что многие техники вокруг здания, кроме пожарных, там присутствуют машины скорой помощи и толпа людей, наблюдающих за ужасным инцидентом.

Пока официальные источники не сообщали о погибших в многоэтажке.

Посмотреть видеозаписи горящей многоэтажки в Стамбуле можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал об одновременных пожарах в нескольких городах России. В ижевске был подожжен завод по изготовлению краски, в Санкт-Петербурге горел склад холодильного оборудования, а в Москве загорелось транспортное средство.

Также "Комментарии" писали о масштабном пожаре в Китае. Всего за 20 минут в одном из китайских городов сгорела полностью многоэтажка. Пользователи выкладывали видео в сети и были шокированы подобным инцидентом. По предварительной информации, в доме хранилось 35 тонн топлива для работы сервисной компании. Китай официально так и не обнародовал количество жертв во время возгорания небоскреба. Само здание служило офисным помещением для одной из коммуникационных китайских компаний.

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