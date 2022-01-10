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В США самолет попал под поезд после аварийной посадки: какое состояние пилота

Самолет попал под поезд после падения на железнодорожных путях в Калифорнии

сегодня, 16:50
Автор:

Карина Ожерельева
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Полиция Лос-Анджелеса, штат Калифорния, вытащила пилота из самолета Cessna, совершившего аварийную посадку за несколько секунд до того, как самолет врезался в поезд, от чего обломки разлетелись по всем направлениям. Об этом сообщает Reuters.

В США самолет попал под поезд после аварийной посадки: какое состояние пилота

Поезд врезался в самолет, разбившийся на железнодорожных путях в Лос-Анджелесе - Reuters

По данным местных СМИ, на драматическом видео, полученном Reuters, видно, как несколько офицеров вытаскивают мужчину из разбившегося вскоре после взлета в районе Пакойма самолета. Офицеры и пилот были всего в нескольких футах от путей, когда проезжавший поезд уничтожил самолет.

"Самолет совершил неудачный взлет и приземлился на железнодорожные пути на перекрестке. За несколько секунд до столкновения полицейские спасли пилота, и кусок самолета чуть не ударил меня", — сказал Луис Хименес, 21-летний композитор, снимавший видео.

По данным местных СМИ, летчик получил порезы и кровоподтеки, его состояние стабильное. В поезде никто не пострадал, сообщают местные СМИ.

Видео, опубликованное в Twitter Департаментом полиции Лос-Анджелеса, демонстрирует кадры, на которых офицеры извлекают истекающего кровью пилота из самолета.

В департаменте аплодировали офицерам, отметив в твите, что они "проявили героизм и быстрые действия, спасли жизнь пилоту, совершившему аварийную посадку на железнодорожные пути".

Как сообщали ранее "Комментарии", израильский военный вертолет разбился у побережья северного Израиля во время тренировочного полета, в результате чего погибли два пилота. По словам военных, третий член экипажа, воздушный наблюдатель, получил ранение и был эвакуирован в больницу. Командующий ВВС начал расследование катастрофы и приказал временно прекратить учебные полеты, а также использование морского вертолета Panther.


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Источник: https://www.reuters.com/world/us/plane-hit-by-train-after-crashing-train-tracks-california-2022-01-10/
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