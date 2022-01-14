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В США из-за разлива топлива погибли тысячи животных: что повлекло за собой экологическую катастрофу

Вблизи Нового Орлеана погибли тысячи животных из-за неисправностей трубопровода

сегодня, 13:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Тысячи животных погибли после того, как более 300 000 галлонов дизельного топлива вылились на прибрежную водно-болотную зону вблизи Нового Орлеана, штат Луизиана. Об этом сообщает Insider.

В США из-за разлива топлива погибли тысячи животных: что повлекло за собой экологическую катастрофу

Работа по очистке места, где вылилось более 300 000 галлонов дизельного топлива - Insider

Топливо вылилось из 42-летнего трубопровода, который эксплуатирует Collins Pipeline у прихода Сен-Бернар. Его обнаружили 27 декабря, согласно документам Управления безопасности трубопроводов и опасных материалов, которые просмотрело Associated Press. Сейчас продолжаются очистки после того, как топливо вылилось в пруды, причинив вред диким животным и загрязнив почву.

По данным AP, проверка трубопровода в октябре 2020 года обнаружила чрезмерную коррозию на том же месте, где произошел разлив. Федеральные записи показали, что ремонт был отложен после того, как другая оценка определила, что повреждение было недостаточно большим, чтобы потребовать немедленного ремонта в соответствии с федеральным законодательством, сообщает издание.

Официальные лица Департамента дикой природы и рыболовства Луизианы заявили, что на месте разлива было обнаружено более 2240 рыб. Еще 104 животных, в том числе 32 птицы, 39 змей и 16 черепах, также были найдены мертвыми.

По меньшей мере, 72 аллигатора пострадали от разлива, и их лечат в месте временной реабилитации. Еще 20 змей и 12 черепах были отловлены для реабилитации.

Collins Pipeline, дочерняя компания PBF Energy, не сразу ответила на запрос Insider о комментарии.

Вице-президент PBF Майкл Карлович сообщил AP, что компания потратила 500 тысяч долларов на ремонт линии и что операции возобновились. По его словам, сейчас проводится экологическая экспертиза.

Причина разлива пока не подтверждена, но чиновник Управления безопасности трубопроводов и опасных материалов сказал, что причиной, вероятно, является "локализованная коррозия", сообщает AP.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Кривом Роге на металлургическом комбинате прорвало дамбу.


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Источник: https://www.insider.com/fuel-spill-kills-thousands-of-animals-after-pipeline-repairs-delayed-2022-1
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