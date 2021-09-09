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В составе одного из энергетиков обнаружили ядовитое вещество

Оксид этилена попадает в продукты через сырье или добавки, которые предварительно стерилизовали

сегодня, 20:15
Автор:

Козлова Альбіна

В составе одного из энергетиков обнаружили ядовитое вещество

В банках с напитком обнаружено вредное вещество, фото из открытых источников

В энергетике, который продается в магазинах Киевской области, лабораторные исследования показали ядовитое вещество. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Поэтому теперь партию продукции, закупленную для реализации, должны изъять из торговых залов. Речь идет о энергетическом напитке "Хэл".

Производитель энергетика — Hell Energy Magyaroszag Kft. Экспортер напитка компания из Венгрии — ADE-Orangen-Mango-Grundstoff, представитель в Украине ООО "Хелло ЭНЕРДЖИ Дринкс".

Известно, что в банках с напитком обнаружен оксид этилена. Это газообразное вещество хорошо растворяется в спиртах и других растворителях.

При вдыхании этого газа возникает острое отравление. Симптомы отравления — тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и тому подобное. Газ провоцирует раздражение слизистых оболочек и кожи. Длительный контакт с веществом приводит к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.

Обнаружили это вещество в напитках 3 сентября. Ранее такое же вещество находили в импортируемом кунжуте, шоколаде.

Оксид этилена попадает в продукты через сырье или добавки, которые предварительно стерилизовали от сальмонеллы и других микроорганизмов. Хотя, как правило, вещество обнаруживают только в какой-то партии товара. Эту партию потом отзывают производители после проведенных анализов.

Оксидом этилена дезинфицируют поверхности, оборудование, его широко применяют и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в производстве продуктов питания, фармацевтических препаратов. Вещество позволяет эффективно уничтожать различные виды микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии, прионы, грибы и их споры с различных поверхностей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине скончался известный певец во время игры в футбол.


В составе одного из энергетиков обнаружили ядовитое вещество - фото 2


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Источник: http://oblvet.org.ua/novini/do-uvagi-spojivachiv-ta-operatoriv-rinku-scho-zdiysnyuyut-obig-harchovih-produktiv-!-1439/
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