В соседней стране вспыхнули протесты из-за одного из наиболее ограничительных законов в мире

По всей Польше продолжаются протесты после смерти 37-летней женщины на этой неделе, которой отказали в аборте, год спустя после того, как страна ввела один из наиболее ограничительных законов об аборте в мире. Об этом сообщает The Guardian.

Люди протестуют у высшего конституционного суда Польши - The Guardian

На улицах Варшавы протестующие положили венки и фонари в память об Агнешке, которая умерла раньше того дня. Она была беременна двойней, когда у одного из плодов остановилось сердцебиение, а врачи отказались делать аборт. В своем заявлении ее семья обвинила правительство в "крови на руках". Последующие акции протеста запланированы в Ченстохове, городе на юге Польши, откуда родом мать троих детей.

"Мы продолжаем протестовать, чтобы никто больше не погиб. Запрет на аборт в Польше убивает. Еще один человек умер из-за несвоевременного проведения необходимых медицинских мер ", – сказала польским СМИ организатор протестов Марта Лемпарт.

"Всепольская забастовка женщин" призвала людей по всей стране пикетировать офисы правящей партии "Право и справедливость" (PiS) и организовать блокады дорог в ближайшие дни.

Агнешку впервые доставили в больницу Пресвятой Девы Марии в Ченстохове с болями в животе 21 декабря. Говорят, что она была в первом триместре беременности двойней, когда она прибыла, и была в "хорошей физической и психической форме", по словам ее семьи, которая сказала, что ее состояние потом ухудшилось.

У польки, умершей после отказа врачей сделать аборт, остались мужчина и трое детей.

23 декабря у одного из близнецов остановилось сердцебиение, и, по словам семьи Агнешки, врачи отказались удалять его, ссылаясь на действующее законодательство об аборте. Ждали несколько дней, пока умер и второй плод. По словам семьи, до прерывания беременности 31 декабря прошло еще два дня.

Затем работники больницы вызвали священника, чтобы он совершил похороны близнецов, рассказала семья.

Семья говорит, что врачи отказались прерывать беременность раньше, ссылаясь на польское законодательство об аборте.

"Ее муж умолял врачей спасти его жену, даже ценой беременности", — сказала сестра-близнец Агнешки Виолетта Пачепник.

Агнешку перевели из гинекологического отделения, состояние ее здоровья продолжало ухудшаться. Ее семья подозревает, что она умерла от сепсиса, но причина смерти не была определена в заявлении, опубликованном больницей.

Вскоре после ее смерти в Facebook было опубликовано заявление ее семьи, обвиняющее больницу в халатности.

Согласно заявлению больницы, Агнешка перед смертью дала положительный результат на Covid, хотя при первом приеме у нее был отрицательный результат дважды.

"Отмечаем, что работники больницы предприняли все необходимые действия для спасения пациента", – говорится в сообщении больницы.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Польше беременная женщина погибла из-за запрета абортов.

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