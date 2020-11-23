В Словакии произошло смертельное ДТП с участием наших соотечественников

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Дмитрий Симоненко
В Словакии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинскими номерами. Трагедия, унесшая жизни, произошла на одной из центральных трасс на западе страны.
По словам словацких правоохранителей, причиной аварии, скорее всего явилась усталость водителя, из-за чего он уснул. Автомобиль, потерявший управление, врезался в цистерну Iveco, которая двигалась в том же направлении, что и Mercedes. В результате сильнейшего столкновения погибла женщина, находившаяся в салоне в качестве пассажирки, водитель и пассажир-мужчина с травмами направлены в лечебное заведение.
Также полицейские сообщили, что ни наркотических веществ, ни алкоголя в организме виновника аварии выявлено не было. На данный момент идут следственные мероприятия.
Ранее "Комментарии" писали о том, что под Харьковом произошло массовое ДТП — столкнулись бензовоз, полицейский автомобиль и четыре "легковушки". В результате столкновения цистерна потеряла управление, съехала с дорожного полотна и перевернулась.
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