В Словакии произошло смертельное ДТП с участием наших соотечественников

В Словакии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинскими номерами. Трагедия, унесшая жизни, произошла на одной из центральных трасс на западе страны.

По словам словацких правоохранителей, причиной аварии, скорее всего явилась усталость водителя, из-за чего он уснул. Автомобиль, потерявший управление, врезался в цистерну Iveco, которая двигалась в том же направлении, что и Mercedes. В результате сильнейшего столкновения погибла женщина, находившаяся в салоне в качестве пассажирки, водитель и пассажир-мужчина с травмами направлены в лечебное заведение.

Также полицейские сообщили, что ни наркотических веществ, ни алкоголя в организме виновника аварии выявлено не было. На данный момент идут следственные мероприятия.

Ранее "Комментарии" писали о том, что под Харьковом произошло массовое ДТП — столкнулись бензовоз, полицейский автомобиль и четыре "легковушки". В результате столкновения цистерна потеряла управление, съехала с дорожного полотна и перевернулась.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!