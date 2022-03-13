В Скадовск заехала колонна русских военных: оккупанты разместились в детском лагере

В город Скадовск Херсонского региона заехала военная колонна техники оккупантов. Они начали размещаться на территории одного из детских лагерей. Об этом сообщает в сети Скадовский городской голова Александр Яковлев.

Оккупанты разместились в детском лагере (фото из открытых источников)

Как отметил Яковлев, нападавшие колонной зашли на территорию города после обеда.

Также мэр города утверждает, что колонна российских агрессоров состоит из примерно 30 единиц техники. Он говорит, что русские военные останутся в их городе ночью.

Чиновник подытожил, что захватчики разместились в корпусах детского лагеря на окраине города.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсоне оккупанты открыли огонь за пожарными. При ликвидации возгорания в здании ТРЦ "Фабрика" (Херсон) в пожарных начали стрелять оккупанты. Вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей. Шесть спасателей, которые находились в пожарной машине, были вынуждены покинуть атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице. К счастью, никто из ребят не пострадал, а врагам терять нечего.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Херсоне российский агрессор берет в плен гражданские. В Херсоне российские оккупанты берут в плен мирных жителей. Такое заявление сделал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута на своем канале в Telegram. Геннадий Лагута призывает людей оставаться дома. Согласно опубликованной информации на 8:30 в Херсоне, в частности в Шуменском микрорайоне, утром появилось немало оккупантов. Сообщается, что они просто ходят по улицам и никого не трогают.

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