В Швейцарии со дна озера украли элитный алкоголь: как такое возможно

Необычное преступление было совершено на днях в Швейцарии. Так, неизвестные злоумышленники похитили со дна Боденского озера железный шар, который был наполнен 230-тью литрами джина.

Алкоголь/ Фото из открытых источников

Как оказалось, местная компания Ginial уже на протяжении трех лет опускает на дно местного озера 800-килограммовый железный шар вмонтированный в бетонную "подставку". В емкость наливают элитный джин, который настаивается на дне озера ровно 100 дней. По словам владельцев компании, таким образом алкогольный напиток "приобретает особый, оригинальный вкус и аромат".

По истечению ста дней водолазы поднимают шар на поверхность. Затем джин разливают по бутылкам и реализуют. Об этом сообщает издание Switzerland Times.

В этом году, ко всеобщему удивлению, водолазы не смогли обнаружить на дне озера шар — его не оказалось по указанным координатам, а также поблизости. Специалисты обследовали большую часть дна озера, но шар с джином так и не нашли.

Как оказалось, необычную емкость с джином украли с глубины 23 метров. Личности похитителей, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По словам представителя компании Ginial, кражу совершили настоящие профессионалы, которые использовали дорогостоящее оборудование и имели спецподготовку.

Отмечается, что все 395 бутылок джина, которые должны были быть разлиты из шара, уже были заранее проданы. Какие убытки от кражи понесла компания — не сообщается.

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