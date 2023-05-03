14-летний подросток устроил массовую стрельбу в сербской школе: есть пострадавшие и погибшие

Сербская полиция сообщила, что утром 3 мая вооруженный подросток вошел в начальную школу в Белграде и начал стрелять. Правоохранителям удалось его задержать. В результате стрельбы погибли восемь детей и один охранник. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сербский ресурс Tanjug.



Полиция на месте инцидента. Фото из открытых источников

В школе в центре Белграда 14-летний подросток открыл стрельбу по учащимся и персоналу начальной школы. В результате стрельбы госпитализировали учителя и шестеро детей. Однако полиция также сообщила о гибели девяти человек, череда которых восемь учеников и одного охранника школы.

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Сербская полиция сообщила, что смогла арестовать 14-летнего подростка, открывшего огонь в школе. Им оказался Владислав Рибникар. Правоохранительные органы установили, что парень использовал во время стрельбы пистолет, принадлежавший его отцу.

"На место происшествия были направлены все наряды патрульной полиции, которые немедленно выехали на территорию школы и задержали несовершеннолетнего семиклассника, который подозревается в совершении нескольких выстрелов из пистолета своего отца в учеников и охранника школы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, полицейские что привели к этому инциденту", – говорится в заявлении сербской полиции.

Полиция перекрыла улицы вокруг места происшествия, сербские СМИ сообщают, что журналистам не дают подойти к школе и жертвам стрельбы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стрельбе в американском банке, где среди жертв оказались полицейские.

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