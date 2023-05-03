14-летний подросток устроил массовую стрельбу в сербской школе: есть пострадавшие и погибшие

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Slava Kot
Сербская полиция сообщила, что утром 3 мая вооруженный подросток вошел в начальную школу в Белграде и начал стрелять. Правоохранителям удалось его задержать. В результате стрельбы погибли восемь детей и один охранник. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сербский ресурс Tanjug.
Полиция на месте инцидента. Фото из открытых источников
В школе в центре Белграда 14-летний подросток открыл стрельбу по учащимся и персоналу начальной школы. В результате стрельбы госпитализировали учителя и шестеро детей. Однако полиция также сообщила о гибели девяти человек, череда которых восемь учеников и одного охранника школы.
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Сербская полиция сообщила, что смогла арестовать 14-летнего подростка, открывшего огонь в школе. Им оказался Владислав Рибникар. Правоохранительные органы установили, что парень использовал во время стрельбы пистолет, принадлежавший его отцу.
Полиция перекрыла улицы вокруг места происшествия, сербские СМИ сообщают, что журналистам не дают подойти к школе и жертвам стрельбы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о стрельбе в американском банке, где среди жертв оказались полицейские.
Также "Комментарии" писали, что в Иране застрелили аятоллу Аббаса-Али Сулеймани.
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