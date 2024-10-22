В школе Одессы ребенок умер, спустившись в укрытие

О трагическом событии, которое произошло вчера, 21 октября, днем в одном из учебных заведений в Приморском районе города, правоохранители узнали от медиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Одесского районного управления полиции №1.

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По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", когда ученики и педагоги спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали скорую и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии прибывшие по вызову медики начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с предварительным примечанием "естественная смерть". Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

17-летний парень бил девочку кирпичом по голове, насиловал, душил и поджег: что с ребенком

Девочка отказала парню в интимной близости, из-за чего чуть не погибла. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов, передает портал "Комментарии".

17-летний первокурсник колледжа и 15-летняя девочка в совместной компании праздновали день рождения в соседнем селе Харьковщины, выпивали. Дальше они пошли пешком и возле своего дома парень попросил помочь ему открыть дверь, заманил девочку домой и начал приставать.

Девочка отказала ему, вырвалась и побежала на улицу. Именно там и получила свои первые удары – шесть раз кирпичом по голове. Она потеряла сознание, а он потащил ее со двора на огород.

Парню уже сообщили о подозрении, он задержан.

"Ему грозит пожизненное заключение – инкриминируем убийство, соединенное с изнасилованием. Завтра суд будет выбирать ему меру пресечения, ходатайствуем о содержании под стражей без залога", – добавил следователь.

Что именно он сделал с девочкой – читайте по ссылке.