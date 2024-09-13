В сгоревшее село на Харьковщине возвращаются люди: что там происходит

Масштабный пожар, который бушевал на Харьковщине и Донетчине с начала сентября, уничтожил и повредил более 350 домов и других зданий, из которых 121 жил в селе Студенок Оскольской громады Изюмщины. Уничтожены 1620 гектаров лесного массива. Об этом журналистам сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует портал "Комментарии".

Студенок. Фото: Харковская ОВА

Травмированы семь человек.

Люди уже возвращаются, поэтому 170 пострадавших находятся в уцелевших домах села. Волонтеры предоставили строительные наборы экстренного реагирования. 24 человека выехали в другие населенные пункты.

"Нами было принято решение Совета обороны по категории чрезвычайной ситуации по этому случаю. Причины – это военные действия. И дальше, уже наши административные решения мы должны принять, чтобы люди имели возможность подаваться на получение компенсации за поврежденное имущество по еВосстановлению", – отметил глава области.

Он также сообщил, что пострадавшие уже получают финансовую помощь от УВКБ ООН в размере 10 800 грн на человека.

Гуманитарный штаб в селе продолжает работу, предоставляя продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы и сезонную одежду.

Возобновляется электроснабжение и дальше – предоставление коммунальных услуг по этому населенному пункту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харьковской области, из-за того, что огонь перекинулся из Донетчины, выгорело целое село Студенок Оскольской громады. В результате детонации взрывных устройств, оставленных врагом после деоккупации этого региона, пострадали 4 пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС. Как приходят в себя жители сгоревшего села и кто им в этом помогает — читайте по ссылке.